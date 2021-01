Kommentar: Klassisches Eigentor

Der Tischtennisverband FLTT hätte sich eine unnötige Diskussion ersparen können.

Der Tischtennisverband FLTT hat in Corona-Zeiten ein klassisches Eigentor geschossen. Während der angespannten Situation zunächst den Spielbetrieb in der zweithöchsten Klasse wieder aufnehmen zu wollen, zeugt von mangelnder Weitsicht und fehlender Solidarität gegenüber anderen Sportarten, die sich an die von der Regierung aufgestellten Regeln halten.

Und auch das Argument, dass die Spielklasse eigentlich Teil der höchsten Liga sei, ist sehr zweifelhaft ...