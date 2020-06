Kommentar: Der Fußball verliert

Investor Flavio Becca überschreitet mit seiner Einflussnahme Grenzen und schadet dem Fußball hierzulande langfristig. Ein Kommentar.

Flavio Beccas Einflussnahme auf den Fußball in Luxemburg kann fatale Folgen haben. In einer Liga, in der eine einzelne Person zwei Vereine direkt kontrolliert, ist kein Platz für Fair Play. In einer Liga, in der eine einzelne Person auf dem Transfermarkt regiert, ist kein Platz für Spannung.



In einer Liga, in der eine einzelne Person immer wieder bewusst der Konkurrenz schadet, ist kein Platz für Zusammenhalt ...