Koepka holt sich dritten Majortitel

Brooks Koepka dominiert die Golfwelt: Der US-Amerikaner holte sich bei der PGA Championship bereits seinen dritten Majortitel. Nach langer Zeit spielte auch wieder Tiger Woods um den Sieg mit.

(dpa/sid) - US-Golfer Brooks Koepka hat bei der 100. PGA Championship den dritten Majortitel seiner Karriere gewonnen. Der 28-Jährige spielte am Sonntag in St. Louis eine 66er-Runde und sicherte sich mit insgesamt 264 Schlägen, und somit 16 Schläge unter dem Platzstandard, den Sieg beim vierten und letzten Majorturnier des Jahres. Der zweifache US-Open-Champion kam in seiner Finalrunde auf dem Par-70-Kurs des Bellerive Country Club im US-Bundesstaat Missouri auf sechs Birdies und zwei Bogeys.

Für die größten Jubelstürme des Tages sorgte jedoch Tiger Woods. Der 42-Jährige erreichte nach 64 Schlägen das Clubhaus und wurde mit zwei Schlägen Rückstand auf Koepka am Ende Zweiter. Nach vier gespielten Runden hatte der 14-fache Majorgewinner 266 Schläge auf seinem Konto. Woods, der zwei Jahre fast vollständig wegen Rückenverletzungen pausiert hatte, darf nun auch wieder auf eine Teilnahme am Ryder Cup im September (28. bis 30.) hoffen. "Ich bin sehr zufrieden, was ich geschafft habe und dass ich jetzt sogar wieder für den Ryder Cup im Gespräch bin. Wenn man sieht, woher ich letztes Jahr gekommen bin, ist das schon sehr cool", sagte Woods.

There's nothing quite like a Tiger fist pump. pic.twitter.com/MEHWX5y0j7 — PGA Championship (@PGAChampionship) August 13, 2018

Jeder seiner Schläge bei der PGA Championship war von den Fans lautstark gefeiert worden. "Das hat jeder auf dem Kurs gehört, aber das hat mich gepusht, weil du weißt: Wenn du dir einen Fehler erlaubst, ist er da", sagte Koepka, der Woods ein großes Kompliment aussprach: "Er ist der größte Spieler, den es jemals gab. So ein Comeback ist einfach unglaublich."