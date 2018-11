Das peinliche 0:3 bei SD Eibar war für den Fußballclub Real Madrid am Wochenende nicht das einzige Ärgernis. Kapitän Sergio Ramos musste sich vehement gegen aufkommende Dopingvorwürfe wehren.

Königliche Krisentage

(sid) - Innerlich mag Sergio Ramos vor Wut gekocht haben. Nach außen hin versuchte der Kapitän von Real Madrid unmittelbar nach dem peinlichen 0:3 bei SD Eibar aber, wie die Ruhe selbst zu wirken. Die vom Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ erhobenen Dopinganschuldigungen seien eine „Lüge“, sagte der spanische Nationalspieler vor dem fünften Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag bei AS Rom (21 Uhr): „Es tut weh. Meine Anwälte werden rechtliche Schritte prüfen.“



Das Blatt hatte dem 32-Jährigen unter Berufung auf die Enthüllungsplattform Football Leaks Fehlverhalten in zwei Fällen vorgeworfen. So soll er nach dem Champions-League-Finale 2017 gegen Juventus Turin (4:1) eine auffällige Dopingprobe mit Spuren des verbotenen Cortisonpräparats Dexamethason abgegeben haben. Nach dem Ligaspiel beim FC Malaga (2:1) im April soll Sergio Ramos trotz wiederholter Warnung eines Dopingkontrolleurs zunächst duschen gegangen sein, statt die geforderte Urinprobe abzugeben.



Keine Anhaltspunkte



Sergio Ramos betonte, das Magazin wolle sein Image und seine Karriere beschmutzen. „Wenn irgendwas bei mir während meiner Karriere positiv war, dann meine Leistung“, sagte der Innenverteidiger: „Ich habe mich nie einer Richtlinie widersetzt.“ Dabei sei er in seiner Karriere 200 bis 250 Mal kontrolliert worden. Der Abwehrchef der Königlichen berichtete zudem von einem Anruf vor eineinhalb Monaten, „man hat uns mit Veröffentlichung gedroht. Wir hatten keine Angst“.



Auch von Real hieß es in einer Stellungnahme, Sergio Ramos habe die Regularien „niemals verletzt“. Der Vorfall im April wurde laut „Spiegel“ von der spanischen Anti-Doping-Agentur geprüft, die „keine Anhaltspunkte“ für einen Verstoß fand. Der Vorfall von 2017 habe „trotz aller Merkwürdigkeiten“ nicht zu einem Disziplinarverfahren durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) geführt, heißt es im „Spiegel“. Der Grund dafür sei gewesen, dass Reals Teamarzt die Schuld auf sich genommen habe. Informationen des „Sportinformationsdiensts“ zufolge hat die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) inzwischen bestätigt, dass kein Fehlverhalten vorliege. Die UEFA wies die Vorwürfe als „unbegründete Behauptungen entschieden und kategorisch zurück“.



Die Vorwürfe waren allerdings längst nicht die einzige Sorge der Königlichen. Nach der ersten Niederlage im fünften Spiel unter Neu-Trainer Santiago Solari beträgt der Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona (1:1 bei Atletico Madrid) bereits fünf, auf den neuen Tabellenführer FC Sevilla sechs Punkte. Es war die erste Partie der Madrilenen, nachdem Solari Mitte November vom Interimscoach zum hauptamtlichen Trainer aufgestiegen war. „Es geht nicht darum, irgendeinen Schuldigen zu finden“, sagte Solari nach dem Abpfiff: „Wir können das korrigieren. Wir haben zuvor vier Spiele in Folge gewonnen, viele Dinge richtig gut gemacht – und das werden wir auch wieder schaffen.“