Kölner Pleite bei Zweitligist Regensburg

Der 1. FC Köln ist als nächster Fußball-Bundesligist überraschend im DFB-Pokal ausgeschieden. Die Kölner unterlagen im Achtelfinale bei Zweitligist Jahn Regensburg.

(sid) - Nach Bayer Leverkusens Sensations-Aus hat sich auch der rheinische Nachbar 1. FC Köln im DFB-Pokal-Achtelfinale blamiert. Der K.o. für die Geißböcke bei Zweitligist Jahn Regensburg mit 3:4 im Elfmeterschießen trotz einer vorherigen 2:0-Führung war die zweite große Überraschung in der Runde der besten 16.



Dagegen brachten sich am Tag nach Leverkusens Pleite bei Regionalligist Rot-Weiss Essen die Mitfavoriten RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg durch den Einzug ins Viertelfinale (2./3. März) für die Nachfolge des auch schon gescheiterten FC Bayern in Position. In den Bundesliga-Duellen setzten sich Gladbach bei Aufsteiger VfB Stuttgart mit 2:1 und Wolfsburg gegen Schlusslicht Schalke 04 mit 1:0 durch. Leipzig siegte gegen Zweitligist VfL Bochum standesgemäß deutlich 4:0.

Stuttgart vergibt schnelle Führung

Köln verspielte seine Chancen nach einer 2:0-Führung durch Jakobs (4.') und Dennis (22.') im Elfmeter-Roulette mit zwei Fehlschüssen fahrlässig. Die Oberpfälzer glichen noch vor der Pause durch Kennedy (35.') und George (44.') aus und kamen schließlich durch Besuschkow im dritten Pokal-Match der Saison zu ihrem dritten Erfolg im Elfmeterschießen.

In Stuttgart hielten Thuram (45.+1.') und Pléa (50.') nach einem Fehler von VfB-Keeper Bredlow die Mönchengladbacher Träume vom ersten Pokalsieg seit 26 Jahren am Leben. Stuttgart konnte seine schnelle Führung durch Wamangituka nach 94 Sekunden nicht zu einer Überraschung nutzen.

Wolfsburg hatte gegen Schalke phasenweise mehr Mühe, als auf dem Papier zu erwarten war. Denn auch ohne ihren wegen Quarantäne noch nicht einsetzbaren Zugang Mustafi wirkten die Königsblauen besonders im ersten Abschnitt nicht wie ein Abstiegskandidat.

Bezeichnenderweise benötigten die Gastgeber einen erst nach Videobeweis gepfiffenen Foulelfmeter zum Erfolg. Fünf Minuten vor der Pause scheiterte Torjäger Weghorst dabei zwar zunächst an Schalkes Keeper Fährmann, machte seine Fahrkarte jedoch umgehend im Nachschuss wieder gut.

Leipzig ohne Probleme

Leipzig ließ gegen Bochum keine Zweifel am Klassenunterschied aufkommen. Haidara (11.') stellte für die Sachsen schon früh die Weichen auf Sieg. Noch vor der Pause sorgte Sabitzer per Foulelfmeter (45.+1.') praktisch schon für die Entscheidung, ehe Poulsen nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelpack (67.'+75.') das Ergebnis noch höher schraubte.

Als erste Mannschaften hatten am Dienstag neben Favoritenschreck Essen auch Borussia Dortmund, Werder Bremen sowie Zweitligist Holstein Kiel das Viertelfinale erreicht.

Die Auslosung der vier Begegnungen in der Runde der besten Acht findet am Sonntag in der ARD-Sportschau (ab 18.30 Uhr) statt.

