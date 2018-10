Innerhalb von einer Woche müssen die Veranstalter der BGL BNP Paribas Luxembourg Open die dritte Absage hinnehmen.

Kockelscheuer: Verletzte Puig sagt ab

David THINNES Innerhalb von einer Woche müssen die Veranstalter der BGL BNP Paribas Luxembourg Open die dritte Absage hinnehmen.

Die Absagenflut bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open geht weiter: Auch die letztjährige Finalistin Monica Puig (PUR/Weltranglistenposition: 43) wird 2018 nicht in Kockelscheuer aufschlagen.



Die Puerto Ricanerin hatte am Dienstagabend wegen einer Verletzung am rechten Oberschenkel in Runde eins des WTA-Turniers in Linz (A) aufgeben müssen. Am Mittwoch teilte die Olympiasiegerin von 2016 auf Twitter mit, dass die Saison für sie beendet sei.

Vergangene Woche hatten bereits Venus Williams (USA/22) und Victoria Azarenka (BLR/55) ihre Teilnahme absagen müssen.