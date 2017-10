(jot) - Carina Witthöft (Weltranglistenposition: 73) ist am Freitag als erste Spielerin ins Finale von Kockelscheuer eingezogen. Die Deutsche besiegte die französische Qualifikantin Pauline Parmentier (101) mit 7:6 (7:2), 1:6, 6:3. Die Marathonbegegnung war erst nach zwei Stunden und 15 Minuten beendet. Für Witthöft ist es das erste WTA-Finale überhaupt.



Monica Puig aus Puerto Rico (69) setzte sich im zweiten Halbfinale gegen die an fünf gesetzte Elise Mertens aus Belgien (38) mit 6:2 und 7:5 durch. Die Olympiasiegerin könnte sich am Samstag von 15 Uhr an bei ihrem ersten Auftritt in Kockelscheuer direkt den Titel sichern.