Mathieu Kockelmann setzt sich am Sonntag beim ersten Rennen des Jahres durch. Dabei sollte der 19-Jährige eigentlich in den Niederlanden sein.

Radsport

Kockelmann jubelt beim Saisonauftakt

Traditionell wird die Luxemburger Radsport-Saison in Bech mit dem von der ACC Contern organierten GP OST-Fenster eröffnet. Das Rennen der Espoirs und Elite stand dabei besonders im Fokus. Immerhin 55 Fahrer hatten sich für den regionalen Wettkampf eingefunden.

Nach 111,6 Kilometern auf dem nicht so einfachen Rundkurs gab es einen Luxemburger Erfolg. Mathieu Kockelmann vom deutschen Kontinentalteam Lotto-Kern Haus durfte nach knapp drei Stunden bei widrigen Bedingungen jubeln. Der 19-Jährige, der eigentlich die bis Sonntag andauernde Olympia's Tour in den Niederlanden bestreiten sollte, dort aber auf der zweiten Etappe ausstieg, animierte das Rennen in Bech schon sehr früh.

Bereits zur Rennhälfte war er als Ausreißer unterwegs, dann bildete sich eine fünfköpfige Spitzengruppe und schließlich behauptete er sich im Sprint einer Dreiergruppe vor Charel Meyers (VCU Schwenheim) und Arno Wallenborn (Snooze).

