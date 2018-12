Der japanische Skispringer Ryoyu Kobayashi ist beim ersten Springen der Vierschanzentournee hauchdünn zum Sieg geflogen. Ein Deutscher landete auf Rang zwei.

Kobayashi gewinnt Tournee-Auftakt

(dpa) - Markus Eisenbichler hat den deutschen Skispringern beim Auftaktspringen in Oberstdorf (D) überraschend den ersten Podestplatz dieser Vierschanzentournee beschert. Der Siegsdorfer belegte am Sonntag, nach Sprüngen auf 133 und 129 m, den zweiten Platz hinter Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi, der nur 0,4 Punkte vor Eisenbichler lag.

Die Siegesserie von Titelverteidiger Kamil Stoch aus Polen ist derweil gerissen, er wurde nach fünf Tournee-Einzelerfolgen am Stück diesmal Achter. An Neujahr (14 Uhr) findet in Garmisch-Partenkirchen (D) der zweite Wettbewerb statt.

Markus Eisenbichler hofft bis zum Ende auf den Sieg. Foto: dpa