Kobayashi gewinnt erneut

Das japanische Skisprung-Wunderkind Ryoyu Kobayashi fliegt bei der Vierschanzentournee in Richtung Gesamtsieg. Der 22-Jährige gewinnt auch das zweite Springen.

(dpa) - Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi hat auch das zweite Springen der Vierschanzentournee gewonnen. Der 22-Jährige siegte nach Sprüngen auf 136,5 und 133 m beim traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.

Der Deutsche Markus Eisenbichler hat derweil seine Siegchancen gewahrt. Der 27-Jährige flog mit 138 m und 135 m zwar zwei Mal weiter als sein Kontrahent, landete aufgrund der besseren Bedingungen aber nur auf dem zweiten Platz. In der Gesamtwertung läuft nun alles auf einen Zweikampf zwischen Eisenbichler, der in Oberstdorf am Sonntag ebenfalls Zweiter geworden war, und Kobayashi hinaus.

Das dritte Springen findet am Donnerstag und Freitag in Innsbruck statt.

Ryoyu Kobayashi hat auch in Garmisch-Partenkirchen alles im Griff. Foto: dpa