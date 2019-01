In der Geschichte der Vierschanzentournee ist Ryoyo Kobayashi der elfte Skispringer, der mit drei Tagessiegen startete - den Grand Slam konnten nur Sven Hannawald und Kamil Stoch vollenden.

Kobayashi gewinnt auch in Innsbruck

In der Geschichte der Vierschanzentournee ist Ryoyo Kobayashi der elfte Skispringer, der mit drei Tagessiegen startete - den Grand Slam konnten nur Sven Hannawald und Kamil Stoch vollenden.

Ryoyu Kobayashi hat auch das dritte Springen der Vierschanzentournee gewonnen. Der Japaner siegte in Innsbruck vor Stefan Kraft (A) und Andreas Stjernen (N), Vierter wurde Stephan Leyhe (D). Markus Eisenbichler landete nur auf dem 13. Rang und verlor als Zweiter der Gesamtwertung viel Boden auf Kobayashi.

Der Seriensieger kann schon am Sonntag in Bischofshofen als dritter Springer nach Sven Hannawald (2001/2002) und Kamil Stoch (2017/2018) den Grand Slam mit Siegen an allen vier Stationen perfekt machen.