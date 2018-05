Die French Open sind für Tennisspielerin Mandy Minella beendet. Die 32-Jährige unterlag im Doppel nach drei Sätzen.

Knappes Aus im Doppel

Die French Open sind für Tennisspielerin Mandy Minella beendet. Die 32-Jährige unterlag im Doppel nach drei Sätzen.

Mandy Minella ist bei den French Open auch im Doppel ausgeschieden. Die 32-Jährige verlor am Mittwochabend an der Seite ihrer lettischen Partnerin Anastasija Sevastova mit 6:3, 3:6, 5:7 gegen die an Position 16 gesetzte Paarung Nadiia Kichenok/Anastasia Rodionova (UKR/AUS).

Im Einzel war die Luxemburgerin bereits am Montag an Maria Sakkari aus Griechenland gescheitert.