Knappe Niederlage gegen Cilic

Nach einem starken Match muss sich Tennisprofi Gilles Muller im Londoner Queen's Club dem Kroaten Marin Cilic geschlagen geben.

Das Match begann furios, endete schließlich aber mit einer Enttäuschung. Tennisprofi Gilles Muller (Weltranglistenposition: 46) ist in der zweiten Runde des ATP-Turniers im Londoner Queen's Club gegen Marin Cilic (6) ausgeschieden.

Der favorisierte Kroate verschlief am frühen Mittwochabend den ersten Durchgang, ließ in den folgenden Sätzen aber nichts mehr anbrennen. Nach einem 6:4, 3:6, 3:6 musste Muller seinem Kontrahenten gratulieren. Cilic trifft am Freitag im Viertelfinale auf Sam Querrey (USA/13).

Trotzdem zeigte der Luxemburger insgesamt ein gutes Match. Er bestätigte seinen Aufwärtstrend nach dem Auftaktsieg gegen Denis Shapovalov (23).