Erhoffte Erlösung oder böse Überraschung? Im Finale der Champions League möchte sich der FC Liverpool gegen Tottenham die europäische Krone aufsetzen.

Klopp: "Ich will das unbedingt"

(sid) - Jürgen Klopp ließ sich mit einem breiten Lächeln auf dem Podium nieder, parierte die erneuten Fragen nach seinem Finalfluch gekonnt und witzelte munter drauf los. "Machen Sie das Halbfinale zum Finale, und ich bin total einverstanden", scherzte der Teammanager des FC Liverpool vor seinem erneuten Angriff auf den Henkelpott. Immerhin sei er "in den letzten sieben Jahren Weltrekordler darin gewesen, Halbfinals zu gewinnen." Allein am letzten Schritt haperte es. Im Endspiel der Champions League gegen Tottenham Hotspur will sich Klopp nun (endlich) die europäische Krone aufsetzen und den ersten Titel mit den Reds gewinnen.

"Meine Karriere ist nicht von Pech verfolgt. Ich kann aus allem, was in der Vergangenheit passiert ist, Selbstvertrauen schöpfen", versicherte der 51-Jährige, der zum dritten Mal im Endspiel um den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb steht. Erst wenige Stunden zuvor war er mit einer verspiegelten Sonnenbrille im Gesicht aus dem Flieger geklettert. Madrid begrüßte die Engländer mit hohen Temperaturen von 30 Celsius, zum Anpfiff am Samstag (21.00 Uhr) werden nur leicht kühlere Bedingungen erwartet.

Der gebürtige Stuttgarter könnte im Wanda Metropolitano als zweiter deutsche Trainer nach Jupp Heynckes (1998 mit Real Madrid) mit einem ausländischen Klub die Königsklasse gewinnen. Sein erster Versuch mit den Reds schlug im vergangenen Jahr gegen die Königlichen fehl. Seine Premiere im CL-Endspiel mit Borussia Dortmund ging 2013 gegen Bayern München verloren. Nun also Versuch Nummer drei - es ist die letztmögliche Chance, um den von ihm versprochenen Titel in den ersten vier Jahren zu liefern.

Kane ist rechtzeitig wieder fit

Die Voraussetzungen dafür sind besser denn je. Ausfälle gibt es kaum zu beklagen, die Topstars um Mohamed Salah und Co. melden sich fit für den Showdown mit den Spurs. "Als beste Mannschaft, mit der ich je in einem Finale stand" bezeichnete Klopp Anfang der Woche sein Team, das nach einer historischen Ligasaison mit 97 Punkten vor Selbstvertrauen nur so strotzt. "Wir können es nicht erwarten, dass es endlich losgeht", sagt der Schweizer Shaqiri. Klopp geht es ähnlich: "Es ist ein echtes Fußball-Finale. Wir freuen uns riesig darauf."

Angst vor einem erneuten Scheitern gibt es nicht. Und selbst im Falle einer Niederlage dürfte an der Anfield Road der Hype um "König Klopp" nicht abreißen. Gefährlich wäre sie dennoch: "Wenn sie es wieder nicht gewinnen, könnte natürlich Zweifel aufkommen. Man fragt sich dann schon, was man denn noch alles tun muss, um den ganz großen Wurf zu landen. Das kann Spuren hinterlassen", schrieb die Liverpooler Vereins-Ikone Dietmar Hamann, die 2005 im legendären Finale von Istanbul den bisher letzten Henkelpott für den LFC holte, auf skysport.de.

Die Spurs würden nur zu gerne die Klopp-Party verderben. Teammanager Mauricio Pochettino führte den Klub aus dem Londoner Norden erstmals in das Endspiel der Königsklasse, ein Erfolg wäre folglich der größte aller Zeiten in der noch jungen Vereinsgeschichte. Die Mentalität hat sie dafür gewiss. Das wies die Mannschaft um den rechtzeitig genesenen Superstar Kane mehrfach nach: Beim Erfolg gegen Meister Manchester City im Viertelfinale oder dem Last-Minute-Wahnsinn bei Ajax Amsterdam.

100 000 englische Fans werden in der spanischen Hauptstadt erwartet, nur knapp 35 000 sollen ein Ticket für das Endspiel haben, teilte der britische Botschafter mit. Der verrückte Anhang organisierte 1 500 Charterflüge in die spanische Hauptstadt. Die Polizei rüstet sich daher für den bisher größten Einsatz im Rahmen einer Sportveranstaltung. 5 000 Polizisten, darunter auch britische Unterstützung von der Insel, werden im Einsatz sein. "Es wird eine fantastische Stimmung", sagte Klopp.