von Bob Hemmen



"Ich bin und bleibe Luxemburger", sagt Alain Kohl. Der 34-Jährige lebt in der Nähe von Innsbruck, reist während fünf Monaten des Jahres um die ganze Welt und schafft es nur noch selten ins Großherzogtum. Kohl ist seit über zehn Jahren Klippenspringer. Auf die erste WM-Teilnahme musste er lange warten, am Freitag springt er in Budapest aus 27 Metern in die Tiefe.



"Im Alter von sieben Jahren habe ich mit dem Turmspringen begonnen und recht schnell gemerkt, dass mir das ganz gut liegt ...