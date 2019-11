Jürgen Klinsmann wird der neue Trainer von Hertha BSC. Beim Bundesligisten ersetzt er Ante Covic.

Klinsmann bis Saisonende Hertha-Coach

Hertha BSC hat sich von Trainer Ante Covic getrennt und in Jürgen Klinsmann einen prominenten Nachfolger gefunden. Der frühere Welt- und Europameister übernimmt den Hauptstadtclub bis zum Saisonende und wird in einer Pressekonferenz am Mittwoch (14.30 Uhr) offiziell vorgestellt. Sein Assistent soll der frühere Werder-Chefcoach Alexander Nouri werden.

Schweres Restprogramm

Klinsmann, der seit wenigen Wochen auf Bestreben von Investor Lars Windhorst im Hertha-Aufsichtsrat sitzt, dürfte damit am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund erstmals auf der Bank sitzen. In der Tabelle rutschte der ambitionierte Club mit nur elf Punkten aus zwölf Spielen auf den 15. Rang ab. Hertha BSC muss sich auch aufgrund eines fordernden Restprogramms auf den Abstiegskampf einstellen.

Der langjährige Berliner Jugendtrainer Covic hatte seinen ersten Chefposten in der Bundesliga im Sommer als Nachfolger von Pal Dardai angetreten.