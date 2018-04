Käerjéng muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Am Montag hat das Duo Jean-Marc Klein/Jérome Rémy dem Verein mitgeteilt, dass beide den Club verlassen. Die Einstellung einiger Spieler soll das Problem sein.

Klein und Rémy verlassen Käerjéng

Bob Hemmen

Das Trainerduo Jean-Marc Klein/Jérôme Rémy steht bei Käerjéng nicht länger in der Verantwortung. Am Montag wurde bekannt, dass die beiden Coaches den Dritten der Ehrenpromotion verlassen. Der Club kassierte am Sonntag vor heimischer Kulisse eine 1:4-Niederlage gegen Mertert-Wasserbillig.



Offenbar gab es Probleme zwischen den Trainern und einigen Spielern. Wer das Duo ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.