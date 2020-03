Le capitaine du Fola, Julien Klein, préface le troisième affrontement de la saison entre son club et le Titus Pétange.

Klein: «En position de force sur le mental»

Julien, le Fola a pris le pouvoir le week-end dernier. Etes-vous surpris d'être là?

Oui et non. Tout va très vite en foot. Le Titus avait un calendrier difficile à la reprise. On pouvait revenir oui, mais ça reste une bonne surprise quand même à ce moment de la compétition. Ceci dit, on n'a pas volé notre place.

Rembobinons le film de la saison. Vous êtes là depuis dix ans. Aviez-vous déjà vécu un été aussi mouvementé que le dernier au Fola?

Non. Autant de départs et surtout ceux de joueurs titulaires, c'est une sacrée différence par rapport au passé.

Un pilier comme vous qui voit Kirch, Klapp, Laterza et S. Hadji s'en aller, ça vous a rendu triste?

J'étais déçu car ça faisait longtemps que je jouais avec eux. Et triste car ce sont des amis. Mais c'est le foot...

Avez-vous pensé vous-même quitter le Fola?

Oui. J'étais en fin de contrat et j'ignorais quel était le projet du club. Après un discussion avec les dirigeants, j'étais convaincu que l'on pouvait faire une bonne saison et je suis resté.

Cette période délicate ne fut-elle pas un mal pour un bien en matière de cohésion?

Je ne sais pas si ça a davantage soudé le groupe, mais certains se sont bougés car il y avait des places à prendre. Chacun a pris ses responsabilités et on a fait le nécessaire sur le marché des transferts. Plusieurs nouveaux jouent un rôle essentiel aujourd'hui.

Vingt joueurs ont été utilisés depuis le début de la compétition. Ce groupe ne manque-t-il pas de concurrence?

On a un cadre de qualité mais il nous manque peut-être l'un ou l'autre joueur si on venait à avoir des blessés. Heureusement que l'on boucle la seule semaine anglaise. Et le fait d'être éliminé en Coupe, c'est peut-être une bonne chose pour le championnat.

Quand on bat toutes les meilleures équipes de la compétition, ça signifie qu'on est capable d'aller au bout, non?

Oui mais ce n'est pas une raison pour s'enflammer. On a signé de bonnes prestations contre les grosses équipes, mais le championnat ne se gagne pas forcément dans ces matches-là. On a connu parfois un peu de réussite comme contre Niederkorn où notre gardien a sorti un gros match. Sur la phase retour, il faudra réitérer ces performances et connaître un brin de chance qui peut faire la différence.

Vous avez lâché des points face à des équipes plus modestes sur le papier comme Muhlenbach, Hostert ou Mondorf. Est-ce le résultat d'une difficulté à contourner des blocs bas ou une mobilisation différente face à ces adversaires?

Sans doute un peu des deux, mais ça se joue notamment dans la tête. On pense que ça va être plus facile et on se relâche un peu, mais aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'être à 90 %. Il faut être à 100 % chaque semaine.

Parce qu'il y a eu une vraie évolution ces dix dernières années?

La différence est incroyable. Avant, Dudelange était vraiment au-dessus. Aujourd'hui chaque équipe peut battre tout le monde. Le recrutement hivernal de certaines petites équipes avec l'arrivée de joueurs professionnels montre la qualité de ce championnat.

Sur un point de vue personnel, est-ce plus compliqué à suivre le rythme?

Ça va encore même si la récupération est plus difficile. J'espère que ça va durer mais ce n'est pas gagné.

Vous êtes un modèle de régularité depuis dix ans. Avez-vous une recette?

La base, c'est un bonne préparation et une bonne hygiène de vie. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a une part de chance aussi.

Evoluer en charnière centrale épargne davantage les organismes, non?

Oui, je fais nettement moins de kilomètres que d'autres sur le terrain. Et c'est moins physique dans l'axe que sur un côté puis on est censé mettre des coups aux attaquants et pas l'inverse.

Vous avez tout de même manqué le premier match de l'année. Une drôle de sensation?

Oui car j'avais fait une préparation correcte et je me suis blessé en amical. Je me suis donné une entorse au genou. Une grosse déception mais c'est le foot.

Vous êtes presque arrivé en même temps que Jeff Strasser au Fola. N'y a-t-il jamais eu de sentiment de lassitude?

Quand ça me plaît je n'ai pas nécessairement envie de changement. Celui-ci n'apporte pas forcément une amélioration dans les résultats. A nous de nous remettre en question. Jeff le fait aussi. C'est pour ça que ça marche.

L'actualité, c'est un déplacement au Titus Pétange que vous avez déjà battu deux fois cette saison. Cela joue-t-il dans la tête au moment où vous les retrouverez dimanche?

Bien sûr. On sera en position de force sur le mental, mais on sait aussi qu'ils seront revanchards. Au regard du contexte qui a entouré les deux rencontres, ce sera un match d'hommes et on sait ce qu'on doit faire pour l'emporter.

Quelle impression vous a laissé cette équipe du Titus Pétange?

C'est très costaud. Ils sont bons à tous les postes mais j'ai trouvé le Progrès plus fort sur le plan collectif. Ceci dit, ils font du bon boulot et ont bien recruté.

Le discours consiste souvent à dire que vous prenez match par match mais ne vous êtes-vous pas fixé une petite échéance?

On ne tire pas de plan sur la comète. Si on était toujours troisième aujourd'hui, le discours aurait été le même. Il ne faut pas se prendre pour des autres parce qu'on est devenu leader. On aura un gros mois de mars avec la Jeunesse et Niederkorn puis Dudelange un peu plus tard. On en saura plus à ce moment-là. L'objectif c'est de gagner tous les matches. Sans s'enflammer.

Le point noir, c'est cette Coupe de Luxembourg qui ne vous réussit décidément pas. Est-ce cliché de dire que le Fola n’est pas une équipe de Coupe?

Non. C'est une autre mentalité et on n'affiche pas nécessairement la bonne. On bat le Titus et on pense de suite qu'on peut aller plus loin avant de tomber à Mondercange.

Julien Klein, le Fola et la Coupe, ce n'est pas le grand amour. Un mal pour un bien pour le championnat? Photo: Christian Kemp

On en revient à votre première partie de championnat et cette difficulté face à des équipes plus modestes...

Oui mais c'est de façon inconsciente. Un petit relâchement. Cinq à 10 pourcent en moins et ça suffit pour ne pas gagner un match.

Comment voyez-vous votre fin de carrière?

J'ai signé un nouveau contrat pour trois ans au Fola. Je m'y sens bien. J'aurai alors 35 ans. Je ferai le point sur mon état physique.

Votre philosophie vous pousse-t-elle à terminer en haut de l'affiche ou à envisager un dernier défi plus modeste?

Cela ne me dérangerait pas de finir dans un club de division inférieure si mon corps me le demande ou si mon niveau baisse vraiment. Je suis un amoureux du football, du vestiaire. Je ne pourrais pas m'arrêter comme ça...