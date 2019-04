Kirschs Tag bei Paris-Roubaix

Wie sieht der Tag eines Radprofis bei solch einem Riesenevent wie Paris-Roubaix aus? Ein Blick auf Alex Kirschs Tagesablauf.

Paris-Roubaix ist der wohl prestigeträchtigste Frühjahrsklassiker. Jedes Jahr wird an die lange Geschichte des Rennens erinnert, dessen Hauptmerkmal die Kopfsteinpflaster sind. Zehntausende Fans stehen auf den Straßen, Journalisten aus aller Welt sind vor Ort. Mittendrin war am Sonntag Alex Kirsch, der einzige Luxemburger am Start. Der 26-jährige Trek-Profi gibt einen Einblick in seinen Tagesablauf beim dritten Radsportmonument des Jahres.



Der Wecker klingelt



Es ist 7 ...