Leichtathletik

Kinde und Wolter sichern sich Meistertitel

Joe GEIMER Beim Frankfurt-Marathon am Sonntag waren auch zahlreiche Luxemburger am Start. Dort ging es um die Landesmeistertitel.

Beim Frankfurt-Marathon am Sonntag wurden auch die Luxemburger Landesmeistertitel vergeben. Bei den Männern lief Yonas Kinde als insgesamt 15. in der guten Zeiten von 2.20'08'' auf den ersten Platz der Luxemburger Wertung. Er war schneller als Garry Assel (2.39'12'') und Scharel Lehners (2.41'31''). Gewonnen wurde das Rennen von Brimin Misoi aus Kenia, dies in 2.06'11''.

Bei den Frauen war die Kenianerin Selly Kaptich in 2.23'11'' die Schnellste. Beste Luxemburgerin war Anny Wolter (2.54'35'') knapp vor Shefi Xhaferaj (2.54'49'').

