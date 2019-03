Kinde gewinnt den Postlaf

Am Sonntagmorgen wurde die nationale Straßenlaufsaison mit dem Postlaf eingeläutet. Yonas Kinde war der Schnellste.

Kevin ZENDER Am Sonntagmorgen wurde die nationale Straßenlaufsaison mit dem Postlaf eingeläutet. Yonas Kinde war der Schnellste.

Trotz der widrigen Wetterverhältnisse nahmen am Sonntagmorgen 2.332 Läufer am Postlaf in Cloche d'Or teil. Favorit Yonas Kinde ließ nichts anbrennen und setzte sich souverän gegen die Konkurrenz durch. Der Äthiopier absolvierte die zehn Kilometer in 31'43". Der Belgier Justin Mahieu (33'09'') und der Italiener Luca Volta (33'43'') komplettierten das Podium. Als bester Luxemburger landete Christophe Kass (33'45'') auf Rang vier.

Die schnellste Frau war die in Luxemburg lebende Britin Stephanie Barnes in 36'00''. Jenny Gloden (37'52'') und Eva Daniëls wussten ebenfalls zu überzeugen.