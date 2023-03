Die 30-Jährige läuft aus gesundheitlichen Gründen ab sofort nicht mehr für die FLH-Auswahl auf.

Kim Wirtz tritt aus der Nationalmannschaft zurück

Die langjährige Leistungsträgerin Kim Wirtz spielt nicht mehr für Luxemburgs Handball-Nationalmannschaft. Die 30-Jährige vom HB Düdelingen ist aus der Auswahl zurückgetreten, für die sie seit deren Neugründung 2017 aufgelaufen war. Wirtz führte gesundheitliche Gründe für den Schritt an. „Mein Körper verkraftet die Doppelbelastung nicht mehr“, sagte die Rückraum-Spielerin. Bei den beiden Testspielen gegen Belgien ist sie nicht mehr dabei.

„Es wird schwer sein, Kim zu ersetzen. Aber ihre Entscheidung kommt nicht wirklich überraschend“, sagte Nationaltrainer Adrian Stot. Wirtz hatte schon länger geplant, am Ende der Saison im FLH-Team aufzuhören. Da die für diesen April vorgesehene EM-Vorqualifikation ausfällt, entschied sie sich nun direkt zum Rücktritt. Ihr Engagement für den Verein, in dessen Frauenmannschaft sie seit 15 Jahren spielt und zahlreiche Titel gewann, geht aber weiter. Der HBD führt die Tabelle der Axa League an.

