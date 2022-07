Der Meister im Frauenfußball hat die Vorbereitung auf die Champions League begonnen. Mit dabei sind einige neue Spielerinnen.

Kim Olafsson läuft jetzt für Racing auf

Fußball-Nationalspielerin Kim Olafsson ist in der neuen Saison für Meister Racing im Einsatz. Wie ihre Teamkollegin Marta Estevez ist die 23-Jährige vom Ligakonkurrenten Entente Wormeldingen zum Hauptstadtclub gewechselt, wie der Verein auf Facebook mitteilte. Auch die U17-Nationalspielerin Delcy Monteiro, die von Fola Esch kam, läuft künftig für den Luxemburger Doublé-Gewinner auf.



Kim Olafssons Wunsch nach Verletzungsfreiheit Vier Pflichtspiele in vier Jahren - Fußballtalent Kim Olafsson hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Doch nun soll alles besser werden.

Unter der Leitung des neuen Trainers Adrien Daniele haben die Racing-Frauen in dieser Woche mit der Vorbereitung auf die Champions League begonnen. Elodie Martins, ehemals Fußballerin des Jahres in Luxemburg, hat in dieser Saison eine Doppelfunktion. Die französische Offensivspielerin ist nun auch als Assistenzcoach aktiv.

Die Mannschaft trifft im europäischen Wettbewerb in der ersten Qualifikationsrunde ab 18. August auf den mehrfachen italienischen Meister Juventus Turin. Zudem sind der FC Flora Tallinn (EST) und der FC Qiryat Gat (ISR) in der Gruppe.

