Interessanter Wechsel in der kleinen Luxemburger Tischtenniswelt: Christian Kill verlässt seinen Stammverein Düdelingen. Der 27-Jährige wechselt zum DT Linger und wird von Joao Aguiar ersetzt.

Kill wechselt nach Linger

Das lange Kapitel von Christian Kill beim DT Düdelingen findet mit Ablauf der Saison ein Ende. Der 27-Jährige verlässt den Verein nach rund 20 Jahren. Das Eigengewächs holte mit den Düdelingern sechs Pokalsiege und fünf Meisterschaften bei den Senioren. Nun sucht Kill eine neue sportliche Herausforderung. Er wechselt zum DT Linger. Die Mannschaft spielt derzeit in der dritthöchsten nationalen Spielklasse und führt einen der beiden Bezirke in der Promotion souverän an: Aus 15 Spielen stehen 14 Siege zu Buche. Der Aufstieg ist bereits perfekt.



Der DT Düdelingen hat bereits auf den Abgang reagiert. Aus Reckingen wechselt das erst 17-jährige Talent Joao Aguiar nach Düdelingen. Er soll den amtierenden Meister zusammen mit Zoltan Fejer-Konnerth, Gilles Michely und Fabio Santomauro zu weiteren Erfolgen führen. Letzterer wechselt von Union nach Düdelingen und ersetzt Mike Bast, der seine Laufbahn am Saisonende beendet.