(sid) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat auf die anhaltende Talfahrt reagiert und sich nach "Sport-Bild"-Informationen von Trainer Alexander Nouri getrennt. Die Norddeutschen hatten am Sonntag ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 0:3 verloren und warten nach zehn Spieltagen weiter auf den ersten Sieg. Zudem hat Werder erst drei Tore erzielt.

Nouri ist nach Andries Jonker (VfL Wolfsburg) und Carlo Ancelotti (Bayern München) der dritte Trainer in der laufenden Saison, der seinen Posten räumen muss. Der 38 Jahre alte Nouri hatte im September 2016 die Nachfolge von Viktor Skripnik angetreten.



Der bisherige U23-Coach Florian Kohfeldt übernimmt die Vorbereitung auf das nächste Ligaspiel am Freitag bei Eintracht Frankfurt. Unterstützt wird er von Thomas Horsch und dem ehemaligen Nationalspieler Tim Borowski.

Saibene: "Interessant, aber ich möchte mich nicht äußern"

Im Fachmagazin "Kicker" werden bereits einige Namen für die Nachfolge gehandelt. Darunter ist auch Jeff Saibene, aktuell Trainer von Arminia Bielefeld aus der zweiten Bundesliga. "Auch Bielefelds Jeff Saibene soll Aufmerksamkeit bei den Bossen erregen", schreibt der "Kicker" in seiner Montagsnummer.



Saibene äußerte sich am Montag auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" folgendermaßen: "Es ist interessant, dass mein Name in dem Zusammenhang fällt. Aber zu Gerüchten oder Spekulationen möchte ich mich nicht äußern."

Neben Saibene sind auch Bruno Labbadia, Marcel Koller, Markus Weinzierl, André Schubert und Thomas Schaaf im Gespräch.

Kohfeldt kann sich für eine langfristige Tätigkeit als Trainer der Profis von Werder Bremen empfehlen. „Er ist als Dauerlösung nicht ausgeschlossen“, sagte Werder-Manager Frank Baumann am Montag. Zugleich werde der Fußball-Bundesligist aber parallel den Markt sondieren: „Das ist mit Florian klar abgesprochen.“ Bremen werde sich „auch mit Trainern beschäftigen, die woanders unter Vertrag stehen“. Es gebe eine Liste mit Kandidaten.