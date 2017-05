(bob) - Basketballtrainer Kevin Magdowski steht vor einer besonderen Herausforderung. Der Deutsche, der in der abgelaufenen Saison mit Kordall den Aufstieg in die Total League der Männer verpasste, tritt vor seinem Trainerjob bei den Frauen Walferdingens einen außergewöhnlichen Posten an.

Vor dem Start der nächsten Spielzeit wird der 39-Jährige einige Monate in Kolumbien verbringen, wo er in der ersten Liga Aguilas de Tunja zu Erfolgen führen soll. "Mein Berater hat die Verbindung zum Club aufgebaut. Ich hatte einige gute Gespräche mit dem Teammanager über Basketball, meine Philosophie und das Niveau der kolumbischen Liga", sagt Magdowski gegenüber "eurobasket.com".

Weil die kommenden Saison in Luxemburg erst am 23. September beginnt, und die Vorbereitung der meisten Teams im August startet, hat der Coach noch Zeit für einen Sommerjob. "Ich war direkt begeistert, deshalb konnten wir uns schnell einigen", so Magdowski, der am Donnerstag nach Südamerika reist.

Vor seiner neuen Herausforderung bei Résidence kann er somit nicht nur ein neues Land kennenlernen, sondern auch Erfahrungen als Coach auf einem anderen Kontinent sammeln. Laut "eurobasket.com" ist er der erste Deutsche mit einem Cheftrainerposten in Südamerika.