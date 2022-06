Die Entscheidung ist gefallen: Der Landesmeister gehört zum Frankreich-Aufgebot seines Rennstalls Groupama. Zwei weitere Luxemburger hoffen.

Kevin Geniets ist erstmals bei der Tour de France dabei

Wenn am Freitag, dem 1. Juli, in Kopenhagen die 109. Tour de France beginnt, wird mindestens ein Luxemburger am Start sein. Landesmeister Kevin Geniets gehört zum Aufgebot seines Rennstalls Groupama. Das teilte das französische Team am Mittwoch mit.

„Diese acht Fahrer auszuwählen, war wegen unserer großen und wettbewerbsfähigen Gruppe eine Herausforderung“, sagte Sportdirektor Marc Madiot. Neben dem 25 Jahre alten Luxemburger, der zum ersten Mal an den Start gehen wird, sind Antoine Duchesne (CAN), David Gaudu (F), Stefan Küng (CH), Olivier le Gac (F), Valentin Madouas (F), Thibaut Pinot (F) und Michael Storer (AUS) mit dabei.

In den kommenden Tagen könnten weitere luxemburgische Profis ihre Zusage für die Frankreich-Rundfahrt bekommen. Auch Bob Jungels (Ag2r), der bei der Tour de Suisse überzeugte, und Alex Kirsch (Trek) haben gute Chancen.

