Kevin Geniets: "Bergab ist immer gut"

Radprofi Kevin Geniets verbringt die Isolationszeit noch zurückgezogener als die meisten Menschen. Warum das so ist und weshalb er lieber Wein als Bier trinkt, erklärt er im Kreuzverhöhr.

Eigentlich lebt Kevin Geniets im französischen Chambéry. Dort konnte er wegen der Corona-Krise allerdings nicht auf der Straße trainieren, so dass sich der Radprofi vom Team Groupama mittlerweile in Luxemburg befindet. Im Kreuzverhör erklärt der 23-Jährige, warum er sich gerade in Zeiten, in denen die Freizeitbeschäftigungen sehr begrenzt sind, an einem Ort mit schwacher Internetverbindung und ohne Fernseher befindet.

Thibaut Pinot oder Arnaud Démare?

Arnaud Démare ...