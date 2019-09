Kersch konnte sich gegen vier Mitstreiter aus Bulgarien, der Türkei, Aserbaidschan und Spanien behaupten.

Kersch ins Wada-Exekutivkomitee gewählt

(jg) - Dan Kersch gehört in den kommenden beiden Jahren dem Exekutivkomitee der Weltantidopingagentur (Wada) an. Wie RTL am späten Mittwochabend vermeldete, wurde Luxemburgs Sportminister in Strasbourg im Europarat für den durchaus prestigeträchtigen Posten berücksichtigt.

Kersch konnte sich gegen vier Mitstreiter aus Bulgarien, der Türkei, Aserbaidschan und Spanien behaupten. Im letzten und entscheidenden Wahldurchgang setzte sich der LSAP-Politiker mit 26:21 Stimmen gegen den bulgarischen Sportminister Krasen Kralev durch. Aus Europa gehören sechs Regierungsvertreter dem Wada-Exekutivkomitee an.

Das polnische Mandat von Witold Banka läuft Ende des Jahres aus. Der Pole wird der kommende Wada-Präsident. Dies entschieden die Vertreter der Regierungen in den Führungsgremien im Mai. Der 34-jährige Ex-Leichtathlet Banka (400 m) ist derzeit Sportminister der rechtsnationalistischen Regierungspartei seines Heimatlandes.

Seit 1999 werden die Wada-Vorsitzenden im Rotationsprinzip abwechselnd aus der Olympischen Bewegung mit den Sportverbänden und Regierungsvertretern bestellt. Im November wird Banka als Nachfolger des Briten Craig Reedie gekürt. Sein vierjähriges Mandat beginnt offiziell am 1. Januar 2020.