Judo

Kenza Cossu jubelt über Silber bei der Gymnasiade

Mit Rang zwei in der Normandie belohnt sich die 18 Jahre alte Kenza Cossu für einen starken Wettkampf. Auch ein Turner überzeugt.

Judoka Kenza Cossu hat bei der Gymnasiade in der Normandie die Silbermedaille geholt. Die 18-Jährige vom Judo et Jujitsu Club de Bonnevoie verlor erst im Finale der Gewichtsklasse -63 kg gegen die französische Lokalmatadorin Melkia Auchecorne. „Was für eine Leistung“, schreibt der Judoverband in den sozialen Medien.

Ebenfalls stolz sein kann Turner Quentin Brandenburger, der im Mehrkampf mit 74,600 Punkten auf Rang fünf landete. Der 18-Jährige war nach den ersten drei Geräten (Ringe, Pauschenpferd, Boden) sogar als Zweitplatzierter ins Finale eingezogen. Nach Reck und Barren rutschte Brandenburger etwas ab. Sieger wurde der Franzose Romain Cavallaro (77,216).

