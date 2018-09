Der Olympiasieger von 2016 stellt beim Berlin-Marathon eine neue Bestmarke auf und ist damit der erste Läufer der Geschichte, der die klassischen 42,195 km unter 2.02' bewältigt.

Kenianer Kipchoge läuft Fabel-Weltrekord

(dpa) - Der Kenianer Eliud Kipchoge hat den Berlin-Marathon gewonnen und einen Weltrekord aufgestellt. Bei anfangs idealen Wetterbedingungen kam der 33-Jährige am Sonntag in 2.01'39'' ins Ziel und blieb damit gleich 1'18'' unter der vier Jahre alten Top-Zeit seines Landsmanns Dennis Kimetto. Olympiasieger Kipchoge ist damit der erste Läufer der Geschichte, der die klassischen 42,195 km unter 2'02'' bewältigt hat. Zweiter wurde Kipchoges Landsmann Amos Kipruto in 2.06'23'' Stunden vor dem dritten Kenianer, Ex-Weltrekordler Wilson Kipsang (2.06'48'').

Kipchoge bekommt eine Prämie von insgesamt 120 000 Euro: 50 000 Euro für den Weltrekord, 40 000 für den Sieg und 30 000 Euro zusätzlich als Zeitbonus, weil er unter 2.04' Stunden blieb.

Gleich drei Frauen blieben unter dem 13 Jahre alten Streckenrekord der Japanerin Mizuki Noguchi (2.19'12''). Den Sieg sicherte sich die Kenianerin Gladys Cherono in noch inoffiziellen 2.18'11'' Stunden vor den beiden Äthiopierinnen Ruti Aga (2.18'34'') und Tirunesh Dibaba (2.18'55'').