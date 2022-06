Der FLBB-Trainer muss mit seiner Mannschaft in der EM-Vorqualifikation gegen Rumänien gewinnen und danach hoffen.

Basketball

Ken Diederich glaubt an den Einzug in die nächste Runde

Bob HEMMEN Der FLBB-Trainer muss mit seiner Mannschaft in der EM-Vorqualifikation gegen Rumänien gewinnen und danach hoffen.

Ken Diederich ist ein Basketballfanatiker. Dass der FLBB-Coach vor dem letzten Spiel der EM-Vorqualifikation genau weiß, was passieren muss, damit Luxemburg die nächste Runde erreicht, ist deshalb keine große Überraschung. „Wenn wir gewinnen, sollten wir weiterkommen“, meint Diederich im Hinblick auf das am Donnerstag in Timisoara stattfindende Duell mit Rumänien (18 Uhr).

Programm EM-Vorqualifikation – Gruppe B Am Donnerstag 18.00: Rumänien – Luxemburg Am Sonntag: 20.30: Albanien – Rumänien Klassement: 1. Rumänien 2 Spiele/4 Punkte, 2. Luxemburg 3/4, 3. Albanien 3/4

Damit das gelingt, muss die Konkurrenz mitspielen. Eigentlich sollte nur der beste Gruppenzweite die nächste Runde erreichen. Weil neben Russland auch Belarus von FIBA-Wettbewerben ausgeschlossen wurde, sind es nun doch zwei Teams.

FLBB-Auswahl fehlt erneut das Glück Luxemburg kassiert im zweiten EM-Vorqualifikationsspiel die nächste bittere Niederlage. Rumänien feiert in der Coque einen knappen Sieg.

Das Hinspiel gegen Rumänien hatte das FLBB-Team nur knapp mit 70:73 verloren. Im zweiten Duell muss Coach Diederich auf einige Spieler verzichten. Mihailo Andjelkovic und Oliver Vujakovic fehlen studienbedingt, Malcolm Kreps schreibt Prüfungen in der Schule. Ivan Delgado ist nach einer langwierigen Verletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent. Yann Wolff will zumindest in naher Zukunft nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen.

Der Luxemburger Kader Lou Demuth (Heffingen), Jonathan Diederich (Ehingen Urspring/D), Thomas Grün (Basket Esch), Philippe Gutenkauf (Etzella), Joe Kalmes (T71), Ben Kovac (unbekannt), Ivor Kuresevic (Combine Academy/USA), Alex Laurent (Trier/D), Bob Melcher (Amicale), Clancy Rugg (Basket Esch), Yannick Verbeelen (Sparta), Derek Wilson (Arantia)

Stattdessen setzt Diederich in Rumänien, wo sich das Team seit Dienstag befindet, auf Lou Demuth (22 Jahre) und die beiden 19-jährigen Talente Jonathan Diederich und Ivor Kuresevic. „In der Vorbereitung haben sie sich gut präsentiert“, erzählt Diederich, der mit seiner Mannschaft schon am Dienstag nach Rumänien gereist ist.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.