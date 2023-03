Der 30-jährige Leistungsträger Hesperingens rückt für den erkrankten Mainzer Angreifer ins Aufgebot der Luxemburger.

Fußball

Ken Corral ersetzt Alessio Curci im FLF-Kader

Bob HEMMEN Der 30-jährige Leistungsträger Hesperingens rückt für den erkrankten Mainzer Angreifer ins Aufgebot der Luxemburger.

Alessio Curci fliegt am Mittwoch nicht mit der FLF-Auswahl in die Slowakei. Wie die FLF am Dienstag mitteilte, verpasst der 21-Jährige den Auftakt der EM-Qualifikation krankheitsbedingt.

Für Curci hat Nationaltrainer Luc Holtz Hesperingens Ken Corral nachnominiert. Der 30-jährige Offensivakteur absolvierte bislang noch kein Länderspiel, überzeugte allerdings zuletzt mit starken Leistungen in der BGL Ligue.

