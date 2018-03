In den österreichischen Medien erntet Luxemburg Lob für seinen Mut. Mehr als ein Aufbaugegner war die FLF-Auswahl am Dienstagabend trotzdem nicht.

"Keineswegs ein Gradmesser"

Jan Morawski In den österreichischen Medien erntet Luxemburg Lob für seinen Mut. Mehr als ein Aufbaugegner war die FLF-Auswahl am Dienstagabend trotzdem nicht.

Trotz des deutlichen Ergebnisses hat sich Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagabend gegen Österreich phasenweise gut verkauft. In der österreichischen Presse dominierte zwar die Erleichterung über den souveränen 4:0-Sieg der eigenen Elf, doch man würdigte auch die Leistung des Gegners. "Luxemburg stellte sein Können unter Beweis, es fehlte aber an der Gefährlichkeit vor dem Tor", schrieb beispielsweise der "Kurier". "Luxemburg begnügte sich phasenweise nicht mit einer mitspielenden Rolle, man kontrollierte das Spiel auch mit Aggressivität und Laufbereitschaft."

Gerson Rodrigues (r., hier gegen Florian Grillitsch) hatte den Ehrentreffer auf dem Fuß. Foto: Ben Majerus

Worüber man sich mit anderen Medien einig war: Vor allem die Effektivität vor dem Tor machte den Unterschied. Während die FLF-Auswahl ihre wenigen Chancen nicht nutzte, schlugen die Gäste eiskalt zu. Die "Salzburger Nachrichten" hatten vor allem eine Offensivaktion im Sinn: "Gerson Rodrigues verpasste einen Querpass knapp vor dem Tor nur um Zentimeter. Der Offensivspieler wäre zwar im Abseits gestanden, das Tor hätte aber offenbar gezählt."

Ebenfalls bemerkenswert: ÖFB-Coach Franco Foda, der 2012/13 beim 1. FC Kaiserslautern an der Seitenlinie gestanden hatte, holte in seinem dritten Spiel als Nationaltrainer den dritten Sieg. "Foda legte damit den besten Start eines österreichischen Nationaltrainers seit Erich Hof hin, dessen drei Auftaktpartien im Jahr 1982 ebenfalls gewonnen worden waren. Außerdem holten Arnautovic und Co. schon den fünften Länderspiel-Sieg in Folge", so die "Salzburger Nachrichten".

Kein Fußballzwerg mehr

Dass Österreich im Vorfeld durchaus Respekt vor Luxemburgs "starkem Aufwärtstrend" gehabt hatte, beweist dieser Abschnitt aus dem Bericht von "Die Presse": "Spiele gegen sogenannte Fußballzwerge, die es in Wahrheit schon lange nicht mehr gibt, können einen unangenehmen Verlauf nehmen, insofern erwies sich der frühe Treffer als Segen." So wurde auch der offensive Stil von FLF-Trainer Luc Holtz honoriert: "Luxemburg zeigte in Ansätzen durchaus ansehnlichen Fußball." Trotzdem diene das Großherzogtum für Österreichs Auswahl "keineswegs als Gradmesser für die bevorstehenden Aufgaben".