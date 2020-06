Keiner will den letzten Platz

Im Frauenbasketball spielen in der kommenden Saison nur neun statt zehn Mannschaften in der hächsten Spielklasse.

Ein Aufstieg ist ein Grund zur Freude – meistens jedenfalls. In Luxemburgs Frauenbasketball bietet sich derzeit ein etwas anderes Bild. Nur neun statt zehn Mannschaften treten in der nächsten Saison in der Total League an. Während sich die Bewerber für die höchste Spielklasse der Männer drängeln, bleibt bei den Frauen ein Platz frei. Drei Clubs hatten die Möglichkeit, ihn einzunehmen, aber keiner wollte ihn. Die Situation ist ungewöhnlich. Ist sie auch ein Anlass zur Sorge?

„Jein“, sagt Verbandspräsident Henri Pleimling ...