In der Volleyball-Meisterschaft werden in dieser Saison keine Titel vergeben. Die Clubs müssen nun noch entscheiden, ob die höchste Spielklasse bei den Frauen aufgestockt werden soll.

Keine Titel im Volleyball

Joe TURMES In der Volleyball-Meisterschaft werden in dieser Saison keine Titel vergeben. Die Clubs müssen nun noch entscheiden, ob die höchste Spielklasse bei den Frauen aufgestockt werden soll.

In der Volleyball-Meisterschaft wird es in dieser Saison wegen der Corona-Pandemie keine Meister und keine Pokalsieger geben. Bei den Männern und bei den Frauen wird es in der höchsten Klasse, der Novotel Ligue, keine Absteiger geben. Das Klassement nach der Normalrunde wird berücksichtigt, um die Teilnehmer am Europapokal zu bestimmen. Strassen (Männer) und Walferdingen (Frauen) hatten sich den ersten Platz gesichert.

Dies hat der Verband in einer ersten Phase in Absprache mit den Clubs entschieden.

In einer zweiten Phase müssen sich die Vereine nun entscheiden, ob die höchste Klasse bei den Frauen von sieben auf neun Teams aufgestockt werden soll. Echternach und Fentingen würden aufsteigen.

Die Clubs müssen bis zum 5. Mai abstimmen. Eine einfache Mehrheit reicht für die Änderung des Spielmodus aus.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.