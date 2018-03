In der Handball-Nationaldivision der Männer gab es zwei Unentschieden in den Topspielen. Der HB Käerjeng war der Gewinner des Samstagabends.

Keine Siege in den Topspielen

Spannung pur war am Samstagabend am dritten Spieltag der Handball-Nationaldivision angesagt.

(ms) - Nach dem dritten Spieltag in der Titelgruppe der Handball-Nationaldivision ist die Spitze erneut enger zusammengerückt. Da es in den beiden Topspielen zwischen dem HB Düdelingen und Esch sowie zwischen den Red Boys und Berchem keinen Sieger gab, ist der HB Käerjeng der Gewinner des Abends. Durch den klaren 37:27-Erfolg gegen Petingen sind die Käerjenger bis auf zwei Zähler an Leader Berchem herangerückt.



In zwei äußerst spannenden Partien mussten sich die beiden Spitzenreiter jeweils mit einem Unentschieden zufrieden geben. In Differdingen ging es zwischen den Red Boys und Berchem während der gesamten Spielzeit eng und spannend zu, sodass das Resultat schlussendlich der Logik entspricht. Durch das 29:29 bleiben beide Teams im Titelrennen.

Der HBD kam dagegen gegen den HB Esch beim 25:25 mit einem blauen Auge davon. Düdelingen lag quasi permanent in Rückstand. Nach 56' beim Stand von 20:24 aus Sicht der Gastgeber schien die Partie sogar bereits verloren. Doch in den Schlussminuten hatte man seine stärkste Phase, während die Escher ihren kühlen Kopf verloren. So konnte der HBD mit einem 5:1-Lauf einen Punkt einfahren, der nicht unbedingt verdient war, am Ende aber vielleicht goldwert sein kann.