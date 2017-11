(dat) - Die gute Nachricht ist, dass Martin Muller nicht operiert werden muss. Der Handballnationalspieler hatte sich am vergangenen Mittwoch im WM-Qualifikationsspiel in der Schlussphase am Knie verletzt. Das Innenband ist nicht gerissen.

Dennoch fällt Muller zwei bis drei Monate aus. In dieser Phase wird er nicht nur seinem Verein HB Esch fehlen, sondern eventuell für den Rest der WM-Qualifikation ausfallen. Zwischen dem 3. und 14. Januar 2018 finden insgesamt vier Begegnungen in diesem Wettbewerb statt.

Muller ist der dritte Ausfall eines Leistungsträgers nach den Kreuzbandrissen von Max Kohl und Mario Jelinic.