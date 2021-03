Am Dienstag reist die Fußball-Nationalmannschaft nach Ungarn zum Testspiel gegen Katar. Im Flugzeug wird ein Sitz leer bleiben.

Keine Freigabe: Vincent Thill fehlt der FLF-Auswahl

Bob HEMMEN

Vincent Thill befand sich am Wochenende schon am Pariser Flughafen, als er von seinem Club kontaktiert wurde. Der portugiesische Erstligist Nacional Funchal forderte den Nationalspieler dazu auf, umgehend zurückzukehren, statt weiter nach Luxemburg zu reisen.

Das Problem: Die FIFA hatte am vergangenen Freitag in der Causa Vincent Thill zwar entschieden, dass der 21-Jährige freigestellt werden muss, weil auf Madeira jedoch andere Gesetze herrschen als auf dem portugiesischen Festland, wollte der Verein dies nicht akzeptieren.

Einwohner Madeiras, die ins Ausland reisen, müssen bei der Rückkehr in eine fünftägige Quarantäne. „Le Quotidien“ hatte zuerst darüber berichtet.

Der Fußballweltverband erlaubt es Clubs, die in Nationen mit solchen Regelungen spielen, ihre Spieler nicht abzustellen. Da in Portugal jedoch kein einheitliches Gesetz besteht, ist dies ein Sonderfall.

Vincent Thill spielt seit dieser Saison in Portugal. Foto: CD Nacional

„Wir versuchen nach wie vor, uns mit dem Club zu einigen“, erklärte FLF-Jurist Marc Diederich am Dienstagmorgen. Fest steht, dass Thill das Testspiel in Debrecen (H) am Mittwoch (18 Uhr) gegen Katar verpassen wird.

Die Luxemburger hoffen, dass der Offensivakteur vor dem Wochenende nach Dublin reisen darf, wo die FLF-Auswahl am Samstag (20.45 Uhr) zum Auftakt der WM-Qualifikation auf Irland trifft. Drei Tage später misst sich die Nationalmannschaft am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) im Stade Josy Barthel ausgerechnet mit Portugal.

Vincent sollte erstmals gemeinsam mit seinen Brüdern Olivier und Sébastien Thill im Aufgebot stehen.

