(jot) - Gilles Muller wird nicht mehr bei den French Open aufschlagen. Nach seinem Aus im Einzel gegen den Spanier Guillermo Garcia-Lopez wird der Linkshänder auf einen Start im Doppel verzichten.

Am Sonntag verletzte er sich gegen Ende der Viersatzbegegnung bei einem Ballwechsel, bei dem er stark in die Defensive geriet, leicht am Knöchel. Auch wenn "Mulles" leichte Schmerzen verspürt, sind die Bänder ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt worden. Als Vorsichtsmaßnahme wird er nun nicht zusammen mit dem Zyprioten Marcos Baghdatis gegen Scott Lipsky/Leander Paes (USA/IND) antreten.

Mullers nächster Einsatz wird in zwei Wochen in 's-Hertogenbosch (NL) sein. Dort stand er im vergangenen Jahr im Finale.