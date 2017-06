(ms) - Enttäuschung beim HB Esch: Der Antrag des Doublé-Gewinners auf einen Platz in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League wurde vom europäischen Handballverband EHF abgelehnt.



Ein Grund dafür dürfte sein, dass in diesem Jahr mit 43 Mannschaften sechs Vereine mehr als im Vorjahr gemeldet waren. Insgesamt hat die EHF acht Teams das Upgrade zur Champions League genehmigt und deren zwölf abgelehnt. So müssen die Escher vermutlich in der ersten Runde des EHF-Cups antreten.