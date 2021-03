Keine Absteiger im Fußball: Gewinner und Verlierer

In dieser Saison wird es keine Absteiger in der BGL Ligue geben. Die schlecht platzierten Teams profitieren davon, Zweitligist Rümelingen definitiv nicht.

In der BGL Ligue dominiert vor dem elften Spieltag, der am Mittwochabend ausgetragen wird, wieder ein Thema, das mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Am Dienstag teilte der Fußballverband FLF mit, dass der Spielbetrieb in den unteren Klassen und in der Jugend mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. Es wird keine Auf- und Absteiger geben.

Dies hat auch Einfluss auf die BGL Ligue ...