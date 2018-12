Kein Sieger im Spitzenspiel

Durch das 25:25-Unentschieden zwischen dem HB Esch und dem HB Düdelingen geht Meister HB Käerjeng als Spitzenreiter ins Jahr 2019.

(ms) - Am zwölften Spieltag gab es im nationalen Männerhandball einen Wechsel an der Spitze. Durch einen ungefährdeten 39:29-Sieg in Petingen hat der HB Käerjeng den bislang punktgleichen Leader HB Esch an der Spitze abgelöst und geht mit einem Vorsprung von einem Zähler ins kommende Jahr.

Die Escher kamen vor heimischer Kulisse gegen den HB Düdelingen nämlich nicht über ein 25:25 hinaus ...