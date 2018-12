Große Enttäuschung für die Volleyballfans in Luxemburg: Wegen des straffen Zeitplans der internationalen Spitzenspieler fällt der Novotel-Cup in diesem Jahr ins Wasser.

Kein Novotel-Cup 2018

Jan MORAWSKI Große Enttäuschung für die Volleyballfans in Luxemburg: Wegen des straffen Zeitplans der internationalen Spitzenspieler fällt der Novotel-Cup in diesem Jahr ins Wasser.

Der Novotel-Cup der Volleyballer findet in diesem Jahr nicht statt. Wie der Verband FLVB am Montag mitteilte, fällt das ursprünglich für 28. bis 30. Dezember angesetzte internationale Turnier ins Wasser, weil etliche Spieler der infrage kommenden Nationen an diesem Datum Spieltage bestreiten müssen. Gleiches gelte beispielsweise auch für Luxemburgs Spitzenspieler Kamil Rychlicki, der in Italien mit Ravenna im Einsatz ist. Erschwerend kämen erhöhte Reisekosten um die Jahreswende hinzu.

Demnach könne der Verband seinen Nationalmannschaften und den Zuschauern zum Jahresabschluss 2018 nicht das gewohnt hohe Niveau bieten. Für die Ausgabe 2019 wollen die Verantwortlichen nun nach einem alternativen Datum Ausschau halten.