Kein klassisches Eröffnungsspiel in der BGL Ligue

In der BGL Ligue wird es in dieser Saison kein klassisches Eröffnungsspiel geben. Drei Duelle des ersten Spieltags werden am Sonntag, den 5. August, um 16 Uhr angepfiffen. Drei weitere Begegnungen stehen am Sonntag, den 5. August, in den Abendstunden an. Meister F91 bestreitet seine Auftaktbegegnung am Montagabend (6. August) bei RM Hamm Benfica.

Am Sonntag, den 5. August

16.00: Jeunesse - Fola 16.00: Etzella - Racing

16.00: Rümelingen - Niederkorn 18.00: Hostert - Strassen 18 ...