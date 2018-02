"Kein Grund zur Beunruhigung"

Jempy Drucker kehrt am Wochenende auf sein Lieblingsterrain zurück. In Belgien stehen die beiden ersten Eintagesrennen des Jahres auf dem Programm. Der Luxemburger Radprofi ist hoch motiviert und topfit.

Joe Geimer

Für Jempy Drucker wird es am Wochenende ernst. Nach elf Renntagen in der Wüste (Dubai und Oman), stehen die ersten beiden Eintagesrennen des Jahres in Belgien auf seinem Programm. Der Profi des Teams BMC freut sich auf den Doppeltermin mit dem Omloop Het Nieuwsblad und Kuurne-Brüssel-Kuurne. Zunächst musste er aber eine Schrecksekunde wegstecken.