Kein Fußball, viele offene Fragen

Nach Diskussionen um die Corona-Schnelltests werden sämtliche für dieses Wochenende geplanten Fußballspiele abgesagt. Die FLF möchte schnell ein neues Konzept präsentieren.

(LW) - Eigentlich sollte an diesem Wochenende auf den Fußballplätzen des Landes wieder um Punkte gekämpft werden. Dank einer Sondererlaubnis für die ersten Ligen der Frauen und Männer wurde der Restart, der seit November unterbrochenen Saison, wochenlang geplant. Doch der Ball wird noch nicht rollen.

Nachdem sich die Vereine gegen Corona-Schnelltests ausgesprochen hatten, reagierte die Differdinger Gemeinde am Freitagmorgen und teilte mit, dass auf ihrem Territorium keine Spiele stattfinden dürfen.

„Das hat mich komplett überrascht, allerdings war das keine falsche Entscheidung. Die Gesundheit soll an höchster Stelle stehen. Außerdem müssen wir auf einen gemeinsam Nenner kommen, damit alle unter gleichen Bedingungen getestet werden“, erklärt Niederkorns Präsident Fabio Marochi.

Seine Mannschaft wäre am Sonntag in der BGL Ligue auf Mondorf getroffen. „Ich wurde vorher nicht darüber informiert“, sagt auch Differdingens Präsident Fabrizio Bei.

FLF-Präsident Paul Philipp möchte die Clubs unterstützen. Foto: Fernand Konnen

Dass nicht nur in der Differdinger Gemeinde, sondern landesweit keine Partien ausgetragen werden, entschied die FLF am Freitagnachmittag. „Ich denke, dass die Kommunikation nicht optimal gelaufen ist. Ich war am Mittwoch beim Treffen zwischen der FLF und dem Ligaverband LFL. Dabei wurde eigentlich nie klar gesagt, dass die Schnelltests keine Option für die Vereine darstellen würden“, so Paul Philipp.

Der Verbandspräsident erläutert: „Man wollte vielmehr nichts vor der Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs überstürzen. Und das ist eigentlich nicht verwerflich, da die Schnelltests den Angaben des Sportministeriums zufolge auf freiwilliger Basis sein sollten“

Das Sportministerium hatte den Verbänden, Clubs und Athleten die Wahl überlassen, ob Schnelltests durchgeführt werden. „Ich war vielleicht etwas naiv, zu glauben, dass es eine freiwillige Lösung geben könnte. Wenn das nicht möglich ist, muss man selbstverständlich darüber nachdenken, ob man den gesetzlichen Weg einschlägt. Kurzfristig wird das aber nicht möglich sein, weil das aktuelle Gesetz bis zum 21. Februar gilt“, meint Sportminister Dan Kersch gegenüber RTL.

FLF übernimmt Verantwortung

„Die FLF wird die Sache mit den Schnelltests nun stärker in die Hand nehmen“, sagt Philipp. Schon am Montag könnte der Fußballverband die neuen Regeln zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs präsentieren, schließen sollen am Mittwoch zwei Nachholpartien stattfinden. „Wir werden die Vereine nicht im Regen stehen lassen. Wir wollen ihnen Hilfe anbieten, da sie die Tests nun durchführen müssen“, erklärt Philipp.

Es gibt zu viele Fragen, auf die wir noch keine Antworten erhalten haben, obwohl in den vergangenen Wochen genügend Zeit vorhanden war, um Klarheit zu schaffen. Wiltz-Präsident Michael Schenk

Der Wiltzer Präsident Michael Schenk begrüßt die jüngste Entscheidung der FLF, den zehnten Spieltag abzusagen, übt jedoch auch Kritik: „Ich war ohnehin der Meinung, dass es besser gewesen wäre, an diesem Wochenende noch nicht zu spielen. Es gibt zu viele Fragen, auf die wir noch keine Antworten erhalten haben, obwohl in den vergangenen Wochen genügend Zeit vorhanden war, um Klarheit zu schaffen."

Schenk hat einige offene Fragen: „Was ist, wenn wir ein Auswärtsspiel haben und die Ausgangssperre nicht einhalten können? Bei wie vielen positiven Tests pro Mannschaft gelten welche Regeln? Wer kommt für alle anfallenden Kosten der Tests auf? Es gibt zu viele Unbekannte und wir wurden im Stich gelassen.“

Differdingens Präsident Bei hatte sich auf die für Sonntag geplante Partie seiner Mannschaft in Strassen gefreut. „Dass der gesamte Spieltag annulliert wurde, ist schade für den Fußball. In Sachen Schnelltests hätten klarere Ansagen kommen müssen und es hätte obligatorisch sein sollen. Dann hätten wir nicht noch stundenlang darüber diskutiert. In diesem Fall ist der Sportminister gefragt. Er muss Verantwortung übernehmen.“

Differdingens Präsident Fabrizio Bei fordert Unterstützung. Foto: Yann Hellers

Patrick Hutmacher, Präsident des Frauen-Erstligisten Bettemburg, hatte sich schon für die Schnelltests ausgesprochen, bevor die FLF ein neues Konzept plante. „Wir finden es normal, dass wir die Tests durchführen. Es war kein Problem, sie zu organisieren. Wir halten die Schnelltests für wichtig, um unsere Mannschaft, den Gegner und die jeweiligen Familien zu schützen. Wir sind jetzt enttäuscht, dass die FLF alles abgesagt hat. Ich kann die Entscheidung aber nachvollziehen. Ich verstehe die Haltung der LFL nicht, die Tests abzulehnen.“

Hutmacher ist längst nicht der einzige Befürworter der Tests, allerdings fordern die Vereinsvertreter Unterstützung. „Das Sportministerium muss die Strecke vorgeben, sodass wir nur noch auf den Zug aufspringen müssen“, meint Bei. „Es gibt noch viele Unklarheiten“, sagt Marochi. Auf die FLF warten auch ohne Begegnungen arbeitsreiche Tage.

