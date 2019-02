Kayler Basketball: Neuanfang mit gemischten Gefühlen

Wie können die Red Miners Kayldall gerettet werden? Darüber wurde am Dienstagabend in Tetingen diskutiert. Die Schlussfolgerung: gar nicht! Nun soll mit einem neuen Verein wieder Basketball in der Gemeinde Kayl-Tetingen angeboten werden.

Gérard Kraus wollte die Red Miners wieder aufbauen, damit in Kayl so schnell wie möglich wieder Basketball gespielt werden könnte. Doch dieses Vorhaben ist gescheitert. So wurde am Dienstagabend bei einer Versammlung in der Tetinger Schungfabrik entschieden, einen neuen Club zu gründen. „So etwas tut weh, das ist klar. Aber wenn es nur mit einem neuen Verein möglich ist, Basketball in Kayl anzubieten, müssen wir in den sauren Apfel beißen“, meint Kraus.

Kurzer Rückblick: Kein Team der Red Miners ist mehr in einer Meisterschaft angemeldet ...