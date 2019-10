Sechs deutsche Bundesligisten erreichen am Mittwochabend das Achtelfinale im DFB-Pokal. Am längsten zittern muss die Hertha. Lucien Favre atmet durch. In Verl und Kaiserslautern wird gefeiert.

Kaum Überraschungen, aber viele Krimis

(dpa) - Die Borussia aus Dortmund gewinnt im Spitzenspiel des DFB-Pokals gegen die aus Mönchengladbach. Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf mühen sich ins Achtelfinale, die Hertha muss am Mittwoch lange zittern. Leipzig und Bremen schicken ein Signal an die Liga.



KRIMI: Drei von acht Mittwochsspielen wurden im Elfmeterschießen entschieden. Auch Tausende Berliner Fans mussten zittern. Torunarigha sorgte mit seinem Treffer zum 3:3 erst in der letzten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung dafür, dass Hertha BSC doch noch die Chance gegen Dynamo Dresden bekam - die dann vor allem Kraft nutzte. Der Hertha-Keeper hielt beim 5:4 zwei Elfmeter und sorgte für die doch noch gelungene Einstimmung auf das Berliner Derby gegen Union am Samstag.

SPITZENSPIEL: Lucien Favre konnte tief durchatmen. Auch ohne BVB-Kapitän Reus und Abwehrchef Hummels reichte es zum 2:1-Sieg gegen den Bundesliga-Tabellenführer Mönchengladbach. „Solche Siege, bei denen man die Zähne zusammenbeißen muss, die tun einem gut“, sagte der zweifache Dortmunder Torschütze Brandt. Bei den Gladbachern herrschte Katzenjammer. „Es ist total bitter und tut weh, denn die Chance war groß“, sagte Hofmann.

70 000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion. Die mitgereisten Fans von Dynamo Dresden schreckten nicht vor Pyrotechnik zurück. Foto: dpa

KNAPP: Pflicht erfüllt, mehr aber auch nicht. Frankfurt erreichte dank eines Doppelpacks von Dost beim zumindest kämpferisch überzeugenden Zweitligisten FC St. Pauli die nächste Runde (2:1). Düsseldorf kam im eigenen Stadion zum gleichen Ergebnis gegen St. Paulis Ligakonkurrenten FC Erzgebirge Aue. Zwei Spiele, die es nicht unbedingt in die Geschichtsbücher des Pokals schaffen werden.

HALBZEITEN: Werder Bremen brauchte beim 4:1 gegen den 1. FC Heidenheim nur die ersten 18 Minuten, und die Partie gegen den Zweitliga-Fünften 1. FC Heidenheim war entschieden. Nach den Toren von Rashica (6.'), Bittencourt (11.') und Klaassen (19.') war auch noch Friedl (41.') erfolgreich. Anders beim Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig, das erst nach dem Wiederanpfiff so richtig losging. Sabitzer (55.'), Forsberg (58.'), Laimer (61.') und Werner (68.'/88.') trafen in einer furiosen zweiten Halbzeit, nach der das 6:1 der Sachsen auf der Videoleinwand stand. Der VfL kassierte die erste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison.

ÜBERRASCHUNG: Nach dem 1. FC Saarbrücken am Dienstag feierte auch der SC Verl als Viertligist den Sprung in die Runde der besten 16 - und wie! Die Ostwestfalen gewannen im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Holstein Kiel mit 8:7. Zum Helden wurde Torhüter Brüseke, der die Schüsse von Iyoha und Neumann parierte. Das 20 Jahre alte Eigengewächs Schöppner verwandelte den entscheidenden Schuss.

TORHÜTER: Diese Geschichte wäre dann doch zu schön gewesen für den Pokal: Weil sich Nürnbergs Keeper Klandt verletzte, als das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war, musste Abwehrspieler Valentini nach 116 Minuten im Spiel des Clubs beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zwischen die Pfosten. Einen Elfmeter parierte er aber nicht, der jubelnde FCK gewann (6:5). Nicht Valentini, sondern Kaiserslauterns Keeper Grill, der den späten Ausgleich verschuldet hatte, wurde mit dem gehaltenen Elfer von Handwerker zum Helden.