"Kategorie unter PSG und dem FC Bayern"

Am Donnerstag steht für F91 das Spiel des Jahres gegen den AC Mailand an. Die beiden LW-Redakteure Bob Hemmen und Joe Turmes blicken auf die Gruppenphase der Europa League voraus.

Am Donnerstag steht für F91 das Spiel des Jahres gegen den AC Mailand an. Die beiden LW-Redakteure Bob Hemmen und Joe Turmes blicken auf die Gruppenphase der Europa League voraus.

Für F91 beginnt in dieser Woche sein Abenteuer in der Gruppenphase der Europa League. Die beiden LW-Redakteure Bob Hemmen und Joe Turmes weisen darauf hin, dass sich F91 in der klaren Außenseiterrolle befindet. Am Donnerstag ab 21 Uhr steht zunächst das Heimspiel im Stade Josy Barthel gegen den AC Mailand an.

"Der italienische Traditionsverein hat zwar einen großen Namen, spielt aber in einer Kategorie unter Paris SG und dem FC Bayern", betont Hemmen ...